На Кубани умерло семь пациентов с коронавирусом

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В стационаре Краснодара умерла 66-летняя жительница Выселковского района. Перед этим женщина находилась на ИВЛ. Коронавирусная инфекция осложнялась сердечными заболеваниями.

40-летний житель Анапского района с COVID 19 умер в краевой больнице №2, где перед смертью находился на ИВЛ.

Медикам инфекционной больницы в Новороссийске не удалось спасти жизнь 84-летнего мужчины. В стационар его доставили в тяжелом состоянии, тест на коронавирус был положительным.

52-летняя жительница Сочи умерла в местной инфекционной больнице. Диагноз при поступлении - коронавирусная инфекция и двусторонняя пневмония.

74-летний житель Новопокровского района. с коронавирусом умер в Тихорецком стационаре

В больнице Анапы скончалась 81-летняя женщина. Тест показал наличие в организме опасной инфекции,пациентка также страдала гипертонией.

74-летний житель Динского района умер в Афипской больнице. Перед этим у него диагностирован COVID 19, а также диабет.

- Всего за время пандемии на Кубани скончались 566 человек, - сообщает региональный Минздрав.