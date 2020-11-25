На реализацию национальных проектов в Краснодарском крае в 2021 году предусмотрено 32,6 млрд рублей

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В ходе сессии ЗСК, посвященной принятию регионального бюджета, губернатор Вениамин Кондратьев подчеркнул, что оной из основных целей останется реализация программ в рамках национальных проектов.

– Мы продолжим уделять особое внимание национальным проектам. В 2021 году на их реализацию будет выделено 32,6 млрд рублей. Из них 14 млрд – краевые средства.– сказал глава Кубани.

Наиболее значительные расходы запланированы в рамках нацпроекта «Демография» – 15,2 млрд рублей, «Здравоохранение» – 3,8 млрд рублей, и «Жилье и городская среда» – 2,6 млрд рублей.

Впрочем, и эта сумма может оказаться не окончательной. В 2021 году должен начать работу нацпроект по развитию туризма, в котором регион планирует принять самое активное участие и получить на его реализацию дополнительные средства.

– Для нашего края этот нацпроект принципиально важен. С его помощью мы сможем улучшить инфраструктуру, создать условия для более качественного развития курортных территорий, – отметил Кондратьев.