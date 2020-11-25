В Сочи пройдет чемпионат России по прыжкам на батуте

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В чемпионате страны примут участие 350 спортсменов из 37 регионов России. Среди них есть победители и призеры чемпионатов мира, Европы, претенденты на участие в 32-х Олимпийских играх в Токио.

В составе команды Кубани выступят уже именитые спортсмены- победители и призеры всероссийских и международных соревнований. Это Дмитрий Ушаков, Сусанна Кочесок, Ирина Кундиус, Никита Федоренко и Галина Бегим.

- Всего в чемпионате страны примут участие 26 кубанских спортсменов, - отметила директор краевого центра олимпийской подготовки по прыжкам на батуте Ирина Караваева.

Состязания организуют с учетом требований Роспотребнадзора. По результатам состязаний в Сочи будут отобраны кандидаты в сборную России для участия в международных соревнованиях в 2021 году.