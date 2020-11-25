Появились фото с места кровавой бойни из-за наследства на Кубани

В обстоятельствах жуткой расправы, которая произошла в станице Павловской ранним утром 25 ноября, сейчас разбираются следователи. Сам мужчина, устроивший кровавую бойню, сейчас задержан. С ним общаются правоохранители. Работа продолжается и на местах убийств.

- По поручению руководства краевого следственного управления на место происшествия незамедлительно выехала следственная группа из наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов, которые продолжают работать на местах происшествий, - сообщают в СУ СК по Краснодарскому краю.

Появились первые фотографии с места убийства. Их сделали следователи. На одном из кадров на полу валяется нож, измазанный кровью.

Фото из дома, где произошло убийство. Фото: СУ СК по Краснодарскому краю.

Именно им, предполагают правоохранители, была убита 70-летняя женщина.