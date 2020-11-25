23-летний житель Кубани украл почти 80 тысяч рублей с карты собственной матери

Фото Светланы Маковеевой

В полицию в Славянском район е Кубани с заявлением о пропаже банковской карты и списании со счёта денег обратилась местная жительница.

Женщина рассказала, что вышла по делам и оставила карту дома. В этот момент ей на смартфон пришло сообщение о списании со счета 79 тысяч рублей. Вернувшись, карточку она на месте не нашла.

Оперативники угрозыска нашли банкомат, в котором были сняты деньги. Камера устройства запечатлела и лицо снимавшего наличные.

Это лицо принадлежало 23-летнему сыну обворованной женщины. Его задержали, и в отделении полиции он во всем признался. Молодой человек знал, где хранится карта со сбережениями матери и пин-код для доступа к счету, и ждал удобного момента. Наконец, пока мама вышла из дому, он взял карту и помчался к банкомату.

- ОМВД России по Славянскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание виде лишения свободы на срок до 6 лет,- сообщает ГУ МВД по краю.