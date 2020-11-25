«Роза Хутор» восстанавливает популяцию кумжи

Фото: "Роза Хутор"

На «Роза Хутор» неукоснительно соблюдаются требования природоохранного законодательства и режима охраны Сочинского национального парка. Курорт планомерно реализует мероприятия по сохранению биологического разнообразия окружающих гор и долины реки Мзымта. В число стратегических инициатив включена и работа по восстановлению популяции кумжи, черноморского лосося. В течение многих лет в Мзымту и впадающие в нее реки были выпущены десятки тысяч мальков этой ценной рыбы.

Кумжа включена в Красные книги Российской Федерации, Краснодарского края и Европейский красный список. Особенностью этого вида является чувствительность к качеству воды - обитает только в чистых водоемах с большим количеством содержания кислорода.

Фото: "Роза Хутор"

В рамках компенсационных мер «Роза Хутор» инициировал работы по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов путем выращивания (на Племенном форелеводческом заводе «Адлер») и выпуска в водные объекты черноморского бассейна мальков кумжи. На данном этапе выпущено 40 тысяч мальков - вес каждого чуть больше 3 грамм. На последующих этапах в 2021 и 2022 годах курорт планирует провести выпуск еще около 80 тысяч мальков черноморского лосося. Такое количество, по мнению ученых, необходимо для восстановления популяции этого редкого вида.

В 2018 году курорт «Роза Хутор» принял программу устойчивого развития, в которой предусмотрены и инициативы, направленные на охрану животного мира, изучение и поддержку популяций редких животных и растений. В регионе развития курорта обитают девять видов земноводных, 20 видов пресмыкающихся, 26 видов рыб, включая краснокнижного черноморского лосося (кумжа), 86 видов млекопитающих, 230 видов птиц и пять тысяч видов насекомых. На территории курорта можно увидеть 960 видов горных растений.