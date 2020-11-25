ВТБ Факторинг выводит на российский рынок новый продукт – инвойс дискаунтинг

ВТБ Факторинг первым из российских факторов начал предлагать услуги инвойс дискаунтинга (invoice discounting). В отличие от традиционного регрессного факторинга новая услуга предусматривает финансирование как общего сальдо денежных требований, так и каждую сделку по отдельности, и устанавливать лимит, исходя из оценки финансового состояния только поставщиков. Этот инструмент, разработанный для крупных и средних производственных компаний, поможет решить задачи оперативного пополнения оборотного капитала, стабилизировать входящий денежный поток, простимулировать продажи и развивать сеть сбыта.

При использовании инвойс дискаутинга поставщики самостоятельно занимаются сбором и управлением задолженностью дебиторов и несут непосредственную ответственность по договору. Уведомление покупателей об уступке не является обязательным условием получения финансирования. Поэтому поставщики, которые ранее не могли использовать факторинг из-за неготовности дебиторов участвовать в схеме и предоставлять фактору документы для финансовой оценки, теперь получили такую возможность.

Кроме того, в отличие от классического регрессного факторинга в инвойс дискаунтинге не производится верификация прав требований, а финансировать можно весь объём дебиторской задолженности поставщика, включая существующие и будущие денежные требования. На сайте ВТБ Факторинг создан специальный раздел, посвященный новому продукту.

- Наше новое решение позволит поставщикам быстрее профинансировать любой тип денежных требований для неограниченного перечня дебиторов и увеличить при этом отсрочку платежа вплоть до одного года. ВТБ Факторинг последовательно адаптирует и выводит на российский рынок лучшие международные практики: ABL из США, SCF из Испании, а инвойс дискаунтинг наиболее популярен в Великобритании, где он занимает 90% рынка факторинга. Мы адаптируем эти решения под запросы российского бизнеса и законодательства. Уверен, что инвойс дискаунтинг получит широкое распространение в нашей стране и будет способствовать дальнейшему росту рынка факторинга и коммерческого финансирования, - говорит Антон Мусатов, генеральный директор ВТБ Факторинг.