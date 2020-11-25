В Сочи сменился глава Адлерского района

Николай Бескровный. Фото мэрии Сочи

По информации источников в мэрии Сочи, вскоре будет официально объявлено о назначении нового главы Адлерского района курорта.

С сентября 2019 года возглавлявший район Валерий Кокорев ушел в отставку по собственному желанию.

Этот пост вместо него займет 34-летний Николай Бескровный, до этого более года проработавший в мэрии управляющим делами.

У Бескровного за плечами 14 лет службы в вооруженных силах. Кроме того, в 2011 он закончил Кубанский государственный аграрный университет по специальности «Юриспруденция».