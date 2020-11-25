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В осенний призыв на военную службу отправят почти 1,5 тысячи жителей Краснодара

Промежуточные итоги осеннего призыва в армию кампании обсудили на совещании в мэрии
Михаил КОНСТАНТИНОВМихаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото мэрии Краснодара

Фото мэрии Краснодара

В ходе кампании, которая продлится до конца года, служить в войска планируется отправить около полутора тысяч краснодарцев.

- Это больше прошлогодней нормы более чем на 30% призывников. Несмотря на сложные условия из-за пандемии, необходимо выполнить установленную норму призыва, — отметил вице-мэр краевого центра Антон Смертин.

В городе уже прошло более 70-ти призывных комиссий, и по данным на 25 ноября, в воинские подразделения уже направлены около 600 призывников из Краснодара.

Большинство краснодарских призывников будут проходить службу в войсках Южного военного округа и в Крыму.