В осенний призыв на военную службу отправят почти 1,5 тысячи жителей Краснодара

Фото мэрии Краснодара

В ходе кампании, которая продлится до конца года, служить в войска планируется отправить около полутора тысяч краснодарцев.

- Это больше прошлогодней нормы более чем на 30% призывников. Несмотря на сложные условия из-за пандемии, необходимо выполнить установленную норму призыва, — отметил вице-мэр краевого центра Антон Смертин.

В городе уже прошло более 70-ти призывных комиссий, и по данным на 25 ноября, в воинские подразделения уже направлены около 600 призывников из Краснодара.

Большинство краснодарских призывников будут проходить службу в войсках Южного военного округа и в Крыму.