Спикер ЗСК Юрий Бурлачко: Принимаемые нами поправки позволят поддержать детские здравницы

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В ходе сессии парламентарии поддержали законопроект «О внесении изменения в статью 2 Закона Краснодарского края «О налоге на имущество организаций». Принимаемые поправки позволят поддержать детские здравницы.

Документ, внесенный главой региона, представил министр труда и социального развития региона Сергей Гаркуша.

По его словам, корректировка краевого закона связана с реализацией мероприятия Регионального плана по восстановлению экономики, а именно со снижением ставки налога на имущество с 2,2% до 0,01% для организаций отдыха и оздоровления детей, включенных в краевой реестр. Несмотря на то, что краевой бюджет недополучит налоговые доходы от этих предприятий на сумму порядка 66 млн рублей, предоставление этой меры господдержки оздоровительным организациям будет способствовать сохранению инфраструктуры детского отдыха. По мнению спикера ЗСК Юрия Бурлачко, пандемия коронавируса ощутимо ударила по всему курортно-рекреационному комплексу края. Но наиболее пострадала сфера детского отдыха. Многие предприятия, оказывающие такие услуги детям, оказались в тяжелом финансовом положении, некоторые – на грани банкротства.

- Эту ситуацию мы уже рассматривали на недавнем планерном совещании, создали рабочую группу из числа депутатов ЗСК, представителей органов исполнительной власти края, депутатских фракций для выработки предложений по мерам поддержки этой отрасли. Принимаемые сегодня поправки в Закон края «О налоге на имущество организаций» позволят поддержать детские здравницы. Разумеется, из-за предоставляемых им налоговых льгот краевой бюджет недополучит определенные суммы. Но даже с учетом этого, всё равно лучше потерять деньги, чем рисковать качеством работы целой отрасли, – подчеркнул, комментируя законопроект, Юрий Бурлачко.