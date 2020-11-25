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Жители Кубани ответят на вопросы «Географического диктанта»

Международная просветительская акция Русского географического общества пройдет 29 ноября
Михаил КОНСТАНТИНОВМихаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото РГО

Фото РГО

Кубань стала рекордсменом по числу площадок для «Географического диктанта» в России. В условиях пандемии это позволит провести его совершенно безопасно.

– По сравнению с прошлогодним результатом число площадок в регионе увеличилось на 237. Всего в мероприятии примут участие 35,2 тыс. жителей, которые уже подали заявку на участие и ответят на вопросы о России, – рассказали в Краснодарском региональном отделении РГО.

Больше всего площадок зарегистрировано в Краснодаре – 114, и в Апшеронском и Брюховецком районах – 50 и 42 соответственно.

Диктант пройдет во всех регионах России, а также во многих зарубежных странах. Участники ответят как на вопросы из географии в ее классическом понимании, так и получат задания, требующие образного мышления и эрудиции.