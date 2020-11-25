На Кубани завершены поиски двух подружек, загадочно пропавших по дороге из школы

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В Сочи днем 25 ноября пропали девочки Эмилия Р. и Варвара Ш. Две ученицы школы №13 исчезли после окончания учебных занятий. На связь с родителями они не выходили до вечера с 12:00. Что произошло – сейчас выясняют правоохранители.

В 17.00 в Сочи был создан городской оперативный штаб по организации поиска детей. Совместно с сотрудниками полиции к розыску подключили казаков, работников ТОСы, волонтёров, сотрудники частных охранных предприятий, спортсменов и педагогов.

- Девочки найдены, их жизни и здоровью ничего не угрожает, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии Сочи.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодаре пропал 7-летний мальчик. Последний раз его видели в школе. Другой подобный случай - в Краснодаре пропал 11-летний мальчик. Он ушел из дома и не вернулся.

Кроме того, в Сочи на улице найден маленький мальчик. По предварительным данным ребенку 4-5 лет. Инцидент произошел в Завокзальном микрорайоне горда-курорта.