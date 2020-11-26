Впервые зимой самолеты полетят из Геленджика в Питер

Фото пресс-службы аэропорта Геленджик

Запросы на билеты в Санкт-Петербург увеличились. В связи с потоком пассажиров авиаперевозчик Utair принял решение организовать прямые рейсы из Геленджика в Северную столицу и в зимний период. Раньше можно было улететь сразу в Питер только весной и летом.

- Прямые перелеты по маршруту Санкт-Петербург – Геленджик – Санкт-Петербург у авиакомпании Utair запланированы с 11 декабря, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе аэропорта Геленджик.

Из питерского аэропорта Пулково в Геленджик можно будет улететь по пятницам в 10:50, прибытие – в 13:40. Обратный рейс будет выполняться в 14:40. Время в пути на Boeing 737 составит около 3,5 часов. Минимальная стоимость билетов начинается от 3 185 рублей.

- Санкт-Петербург – второе по популярности направление у пассажиров аэропорта после Москвы и самое запрашиваемое в зимнем сезоне. Аэропорт Геленджика расширяет маршрутную сеть, исходя из запросов. Это говорит о том, что полеты на курорт востребованы не только в период высокого сезона, - добавил генеральный директор ООО «Аэропорт Геленджик» Иван Таранченко.