В Краснодаре на реконструкцию стадиона «Динамо» направят 656 млн рублей

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В краевом центре стадион «Динамо», реконструкцию которого изначально планировали закончить еще в 2015-м году, судя по всему, будет достроен.

Администрация региона заявила о намерении приобрести акции физкультурно-спортивного общества «Динамо Кубань» на 656 млн рублей. Деньги планируется направить на финальную часть реконструкции легендарного стадиона.

- Каких-либо дополнительных вложений в реконструкцию из бюджета края не потребуется, - уточнил заместитель руководителя департамента строительства Краснодарского края Максим Мысаков.

На стадионе уже построены трибуны, облицован фасад и готова подземная парковка. При этом спортивное ядро пока не доделано.

По планам здесь должен еще появиться пять залов – для легкой атлетики, силовой подготовки, борьбы, самбо и бокса.

Пропускная способность стадиона «Динамо» составит свыше 300 человек в смену, в помещениях может заниматься одновременно 110 человек и порядка 200 — в открытых плоскостных сооружениях.