На Кубани ночью похолодает до -7 градусов

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В Краснодарском крае 25 ноября пройдут дожди, в некоторых районах, в том числе Сочи, ожидается налипание мокрого снега. А с 26 ноября до конца недели будет солнечно, только местами будет дуть сильный ветер.

- 26 ноября в Краснодаре пройдет небольшой дождь, а в регионе утром в предгорных районах местами налипание мокрого снега, гололед. 27 и 28 ноября температура воздуха ночью будет колебаться от -3 до 2 градусов, в юго-восточных предгорных районах опустится до -7 градусов. Днем воздух прогреется до 15 градусов. На участке от Анапы до Геленджика порывы ветра могут достигать 14 м/с, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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