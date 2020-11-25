На Кубани депутаты предложили возобновить госрегулирование оптовых цен на сжиженный газ

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В Краснодаре на сессии депутаты ЗСК подняли вопрос регулирование цен на сжиженный газ. Парламентарии обратились с данной проблемой этому поводу к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Они попросили дать поручение соответствующим федеральным органам исполнительной власти возобновить госрегулирование оптовых цен на топливо.

- Сжиженный газ для бытовых нужд населения — товар особой социальной значимости. От регулярности его поставок, от цен на этот вид топлива зависят удобства и комфорт в домах более чем 10% всех жителей края, - сообщил председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

По его словам, необходимо найти такие экономические механизмы, которые позволят ликвидировать «вилку» оптовых цен на сжиженный газ и исключат перспективу резкого подорожания.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что с 1 июля вступили в силу новые расценки на услуги ЖКХ. К счастью, для жителей Краснодара подорожало не все. Жители кубанской столицы стали больше платить за свет и мусор.