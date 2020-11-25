В Новороссийске планируют построить завод Audi

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В Новороссийске по видеосвязи прошла встреча с коллегами из немецкого города-побратима Хайльбронна. На ней обсудили строительство завода Audi в городе-герое.

- Несмотря на пандемию, продолжаем прорабатывать один из основных вопросов сотрудничества с нашими коллегами из Германии - строительство в промзоне завода крупного концерна Audi, - сообщил глава Новороссийска Игорь Дяченко.

Он напомнил, что в настоящее время на заводе, расположенном в пригороде Хайльбронна, выпускаются флагманские модели А8 и RS6.

В перспективе – совместные проекты российского и немецкого города в образовании, культуре, спорте и других областях.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодаре планируют построить завод по производству силовых трансформаторов. Есть планы по созданию такого производства в ближайшие два-три года.