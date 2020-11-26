В Краснодаре разыскивают мужчину, который развращал 9-летнюю девочку

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В Краснодаре объявлен в розыск мужчина, который развращал 9-летнюю девочку. Инцидент произошел на улице Гидростроителей. Подробности не сообщаются, но известно, что мужчина говорил с ребенком о половых отношениях.

- По данному факту полиция проводит проверку, устанавливается личность мужчины, - сообщили в УМВД России по Краснодару.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Сочи отец и мать два года насиловали свою 8-летнюю дочь и записывали порно на видео. Девочка сама обратилась в полицию. Два года она терпела издевательства, пока не осознала происходящее.

Когда в дом этой семьи приехали правоохранители, отец убежал. Горе-мать задержали и отвезли в отдел, где она дала признательные показания. Вскоре удалось поймать беглеца.