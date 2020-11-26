Администрация Краснодарского края поддержит инвесторов компенсациями

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Власти Кубани предусмотрели в краевом бюджете субсидии для инвесторов для компенсации затрат при строительстве объектов инфраструктуры. Такие средства выделены впервые.

- Сейчас проблемы с инфраструктурой сдерживают бизнес открываться в регионе. Привлекая бюджетные средства, мы сможем серьезно повысить инвестиционную привлекательность Кубани, создать новые точки роста экономики в районах, - сказал губернатор.

До конца года сформирую несколько потенциальных проектов, выберут те, которые отвечают критериям предоставления субсидии. Проекты могут быть из отрасли сельского хозяйства или, например, туризма или промышленности.

- В следующем году инвесторы получат 2,6 млрд рублей поддержки при создании инфраструктурных объектов. Суммы значительные, но вернутся они в бюджет в многократном размере, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.