В Армавире достраивают школу на 1100 мест

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Армавире заканчивают строить здание новой школы. Объект планируют сдать уже в конце года. Сейчас рабочие благоустраивают территорию и проводят внутренние отделочные работы.

- Школа готова уже на 94%. В настоящее время в школу поставляют оборудование для пищеблока, спортивного зала, и другую мебель, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На строительство здания образовательного учреждения были выделены средства из федерального, краевого и местного бюджета. Всего освоено более 950 млн рублей.

– Мы стараемся поэтапно закрывать потребность Армавира в социальных объектах. В стадии проектирования еще два блока к детским садам, – сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.