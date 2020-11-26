В Краснодаре из-за коронавируса круглосуточно заработала третья поликлиника

На приеме врач-терапевт поставит диагноз и назначит соответствующее лечение Фото: Нина КУРЯШКИНА

Три поликлиники краевого центра перешли на круглосуточный режим работы. На их базе создали амбулаторные центры, в которых принимают пациентов с подозрением на COVID-19 даже ночью. Здесь работают кабинеты КТ, УЗИ, ЭКГ, также круглые сутки медики берут кровь и мазки на коронавирус.

Два центра диагностики на базе городских поликлиник №7 и №15 открылись накануне. Сегодня, 26 ноября, на круглосуточный режим работы перешла и поликлиника №25.

- На базе городской поликлиники №25 жители с признаками новой инфекции также могут пройти комплексное обследование и получить направление на стационарное или амбулаторное лечение. Для пациентов с подозрением на COVID-19 организован отдельный вход, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит отметить, что медики в амбулаторных центрах принимают как по направлению от врача, так и по самообращению.