Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 26 ноября 2020 увеличилось на 170

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб в регионе опубликовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией. Ситуация в Краснодарском крае напряженная. Больше двух недель график по коронавирусу шел только в рост. По данным на 26 ноября за последние сутки зафиксировано 170 заболевших в 29 районах Кубани.

- В Краснодаре заболело рекордное количество человек – за сутки у 60 пациентов тест на коронавирус показал положительный результат. В Сочи и Павловском районе выявлено по 11 новых случаев заражения, в Анапе – девять, в Горячем Ключе и Выселковском районе – по восемь. Шесть инфицированных отмечено в Белореченском районе, по пять – в Туапсинском, Каневском и Тимашевском районах. В Новороссийске и Геленджике в госпитали поступило по четыре пациента с коронавирусом. По три жителя заболели в Армавире, Ленинградском и Темрюкском районах. По два новых случая зафиксировано в Кореновском, Ейском, Тихорецком, Успенском и Мостовском районах. По одному – в Динском, Лабинском, Приморско-Ахтарском, Славянском, Усть-Лабинском, Новопокровском и Новокубанском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе Краснодарского края.

Также известно, что увеличилось количество заболевших детей. За сутки в больницу попали 20 несовершеннолетних. Самому младшему ребенку – пять месяцев, а старшему – 17 лет.

Стоит отметить, что в настоящее время 40 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, еще четверо – на ЭКМО.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что из-за напряженной ситуации с коронавирусом три поликлиники в Краснодаре перешли на круглосуточный режим работы.