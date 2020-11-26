На Кубани за сутки скончались семь пациентов с COVID-19

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае продолжают умирать люди с коронавирусом. По данным на 26 ноября за последние сутки в регионе скончались семь человек с COVID-19. Летальные случаи зафиксированы в госпиталях Краснодара, Усть-Лабинского, Крымского и Тихорецкого районов.

- В Краснодаре скончались 88-летняя жительница краевого центра и 58-летний житель Щербиновского района. Также двух человек не удалось спасти в сочинской инфекционной больницы №2, здесь не стало мужчины и женщины 60 и 79 лет. В ЦРБ Усть-Лабинска умерла 63-летняя жительница Гулькевичского района. Перестало биться сердце у 78-летнего жителя Новороссийска, он скончался в Крымской ЦРБ. Также в Тихорецкой райбольнице умерла 53-летняя жительница Павловского района, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе Краснодарского края.

Известно, что у всех умерших были сопутствующие заболевания. Стоит отметить, что сейчас в тяжелом состоянии в регионе находятся 40 человек. За последние сутки выявлено еще 170 новых случаев коронавируса.