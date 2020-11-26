На месте снесённых гаражей в ФМР заложили продолжение бульвара

Фото: krd.ru

В Краснодаре по улице Яна Полуяна убрали старые гаражи, а на участке сделали тротуар. Пешеходная зона стала продолжением бульвара по улице Тургенева.

- На участке уже появился тротуар с велодорожкой. На остальной площади сделают прогулочную зону с озеленением, здесь высадят деревья и кустарники. Работы продолжаются, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

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Раньше здесь гаражи стояли практически вплотную к проезжей части, и пройти пешеходам было невозможно. Благодаря благоустроенной зоне у жителей появился безопасный маршрут. Работы по строительству тротуара выполнены уже на 95%. Осталось сделать новую разметку на пешеходных переходах, установить дорожные знаки.

- В перспективе велосипедный маршрут соединит Фестивальный микрорайон и центр города, - добавили в мэрии.