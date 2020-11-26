Вениамин Кондратьев отреагировал на проблему сотовой связи в Мостовском районе

Восстановить связь обещают в ближайшее время

Жители станицы Баговской Мостовского района больше суток находятся без сотовой связи и интернета. Из-за проблемной ситуации они опубликовали в социальных сетях пост с криком о помощи.

- В станице только один оператор. Больше суток нет связи и интернета. Многие работают удалённо, невозможно связаться с родственниками. Очень просим помочь, в местной администрации сказали, что на коммерческую организацию повлиять не могут, - написали местные жители в сети.

Сообщения станичников заметил губернатор Краснодарского края. Он поручил незамедлительно решить проблему в Баговской.

- Целые сутки люди вынуждены жить без телефонной связи и интернета. Понимаю недовольство, сейчас многие работают и учатся удалённо, для них это необходимость. Дал поручение своему помощнику связаться с представителями сотовой компании. Связь должны вернуть жителям в ближайшее время, ремонтная бригада уже выехала на место, - написал Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.