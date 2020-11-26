В центре Краснодара продают исторический особняк

Фото: ki-news.ru

На одной из интернет-площадок появилось объявление о продаже исторического особняка в центре Краснодара. По фотографии удалось определить, что это жилой дом присяжного поверенного, нотариуса Антона Ялового. Строение датируется концом XIX — начала XX века.

- Двухэтажное здание с дизайнерским ремонтом и поистине королевским убранством, живописным двориком и уютной беседкой выставили на продажу пар дней назад. Оценили здание в 350 млн рублей, - сообщают «Краснодарские известия».

Стать собственником такой недвижимости – ответственное дело. Особняк Ялового является объектом культурного наследия регионального значения. А это значит, что на него наложено бремя по содержанию.

- Собственник обязан содержать исторический объект в надлежащем состоянии. За перепланировку такого здания как внутреннюю, так и внешнюю, может грозить штраф или уголовная ответственность, - напомнил начальник управления Государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края Георгий Давыденко.