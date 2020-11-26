В Краснодаре хозяева дома до смерти избили не желавшего уходить 35-летнего гостя

Фото СУ СК по краю

В ночь на 22 ноября пожилой мужчина выпивал у себя дома на 1-ой Заречной улице в Краснодаре с 35-летним знакомым.

Было уже поздно, и хозяин дома несколько раз намекнул гостю, что пора бы и распрощаться, но тот все никак не желал уходить, сначала требуя продолжения банкета, а затем и перейдя к оскорблениям.

Хозяин дома попросил помочь с решением проблемы своего 43-летнего сына, который подошел к делу весьма радикальным образом.

Мужчина зверски избил подвыпившего гостя, не менее 10 раз ударив его по голове и в живот. Он не остановился даже, когда избиваемый упал на пол без чувств. После этого избитого вынесли со двора на улицу, где и оставили на ночь.

На следующее утро соседи нашли ночного визитера на улице мертвым и вызвали полицию.

- Следственным отделом по Карасунскому округу города Краснодара СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего местного жителя. Он обвиняется в причинении телесных повреждений 35-летнему знакомому, повлекших его смерть (ч.4 ст.111 УК РФ),- сообщает СУ СК по краю.