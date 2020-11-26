АО «Черномортранснефть» завершило плановые работы на производственных объектах

Фото: АО «Черномортранснефть».

Работы проводились на территории Краснодарского края и Ростовской области.

Для обеспечения надежности станционных производственных объектов специалисты проверили работоспособность технологических защит восьми магистральных и трех подпорных насосных агрегатов на МН Лисичанск - Тихорецк-1, 2, Тихорецк - Новороссийск-2, Тихорецк - Туапсе-2 и Суходольная – Родионовская. Система защиты выключает насосный агрегат в случае аварийной ситуации, предохраняя насосы от вибрации, перегрева и кавитационных явлений.

На магистральных нефтепроводах ликвидированы сварные присоединения, препятствовавшие проведению внутритрубной диагностики, вырезаны дефектные секции и устаревшее технологическое оборудование. Дополнительно на МН Лисичанск - Тихорецк 1,2 прошли гидравлические испытания перемычек между основными нитками подводного перехода через реку Сосыка с целью проверки прочности и герметичности.

На НПС «Родионовская» была отремонтирована микропроцессорная система автоматики, которая управляет технологическим оборудованием станции и обеспечивает срабатывание защит при отклонении от нормы параметров технологического процесса и режима работы технологического оборудования.

Плановые работы выполнены в рамках программы технического обслуживания и текущего ремонта АО «Черномортранснефть». В настоящее время магистральные нефтепроводы и нефтеперекачивающие станции работают в штатном режиме, транспортировка нефти ведется по графику.