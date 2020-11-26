Количество клиентов-инвесторов Сбербанка выросло за год на 227%

При этом самую высокую динамику демонстрирует сегмент массовых инвесторов. Наиболее популярные продукты среди клиентов: облигации занимают 53% портфеля, акции занимают 39% портфеля.

Клиентская база брокерского обслуживания Сбербанка значительно помолодела за счет развития цифровых сервисов для инвестирования – мобильного приложения «Сбербанк Инвестор». По статистике, мужчин около 60%, а женщин – 40%. Средний возраст инвесторов около 37 лет.

За 2020 год блок «Управление благосостоянием» вывел всю линейку готовых инвестиционных и накопительных решений в мобильное приложение «Сбербанк Онлайн». В линейке инвестиционных и накопительных продуктов блока — готовые решения дочерних компаний «Сбер Управление Активами», «Сбербанк страхование жизни» и НПФ Сбербанка: ПИФы, ИИС, стратегии доверительного управления.

Татьяна Сергиенко, управляющий Краснодарским отделением Сбербанка:

«В 2020 году интерес клиентов к инвестиционным и накопительным инструментам существенно вырос. По нашим оценкам, количество клиентов в ближайшие годы продолжит расти, в первую очередь за счёт новых массовых инвесторов. Наибольшим спросом пользуются инструменты с гарантией возврата капитала и возможностью получения дополнительного дохода, такие как инвестиционные облигации Сбербанка и классические облигации. Оформить наши продукты клиенты могут в один клик прямо в своём онлайн-банке».