Девять человек пострадали в аварии двух автобусов в Анапе

Фото https://vk.com/anapach

26 ноября в Анапе на улице Крымской неподалеку от местной средней школы №5 произошло крупное ДТП с участием двух автобусов.

- Около полудня 26 ноября в ОМВД России по Анапе поступило сообщение об аварии с участием автобусов ПАЗ и Isuzu. В результате ДТП водители обоих автобусов и семеро пассажиров получили телесные повреждения и доставлены в больницу ", - сообщает ГУ МВД по краю.

Согласно предварительным сведениям, водитель ПАЗа внезапно выехал на встречную полосу, где и столкнулся с Isuzu.

Судя по фото с места происшествия, удар был очень сильным.

Оба автобуса серьезно повреждены. ГИБДД проводит проверку обстоятельств происшествия.