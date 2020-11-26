Докажи, что твоя семья – идеальная

Кадр из фильма «Идеальная семья». Фото: ТНТ

30 ноября в эфире ТНТ ты познакомишься с семьей Соколовых — мамой, папой и двумя детьми, которые по странному стечению обстоятельств стали героями нового реалити-шоу «Идеальная семья». Правда, до идеала им очень далеко, поэтому предлагаем лично тебе принять участие в новом флешмобе #ИдеальнаясемьяТНТ и доказать, что ты ничуть не хуже Соколовых.

Для этого сделай или найди в архивах прикольную фотку своей идеальной семьи и размести ее в сети любым удобным способом: сделай новый пост или тегни старый, запили сториз или пришли в личку в официальную группу ТНТ в любой соцсети. Приветствуются самые безумные и безбашенные фотки вашей семьи. Категорически запрещено присылать фотографии в жанре «Реклама майонеза». Это не к нам!

Если будешь делать пост самостоятельно, то не забудь его тегнуть #ИдеальнаясемьяТНТ. Ну а дальше — купайся в лайках, отвечай на комменты и не забудь включить ТНТ 30 ноября в 20:00, когда в эфире телеканала стартует новый комедийный сериал «Идеальная семья».

Добро пожаловать в семью ТНТ!