32-летняя бухгалтерша на Кубани в течение трех лет крала деньги со счетов нескольких предприятий

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32-летняя жительница поселка Степного Кавказского района Кубани была очень занятым человеком. Женщине приходилось вести всю бухгалтерию сразу на двух местных предприятиях, да еще и выполнять при этом обязанности кассира.

При такой, практически 100%-ной занятости зарплата своим номиналом бухгалтершу не радовала. И женщина решила восполнить этот досадный пробел весьма простым и наглым способом.

При получении денег из банка она указывала изначально завышенные суммы к получению, чем это требовалось на нужды предприятий, а затем похищала разницу, и распоряжалась многочисленными купюрами по своему усмотрению.

Незамеченной ей удалось оставаться около 3 лет. За это время женщина присвоила около 1 800 000 рублей.

- Следственным отделом ОМВД России по Кавказскому району завершено расследование уголовного дела по частям 3 и 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество»,-сообщает ГУ МВД по краю.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой обвиняемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.