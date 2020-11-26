На Кубани отмывавшая деньги на «мертвых душах» директриса детсада получила условный срок

Фото Светланы Маковеевой

В Староминском районе края перед судом предстала директриса местного детсада, обвиняемая в крупном мошенничестве.

Заведующая выстроила целую систему по отмыванию денег. Она фиктивно устраивала на работу в детсад людей, которые на самом деле ничего не делали, и на рабочем месте даже не появлялись.

А вот начисленной «мертвым душам» зарплатой и премиями ушлая директриса распоряжалась по своему усмотрению. Этим нехитрым способом женщина присвоила более 1 миллиона 300 тысяч рублей.

На суде заведующая полностью признала совою вину и раскаялась в содеянном.

Суд признал подсудимую виновной, и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно, с лишением права занимать должности в органах власти, на срок 2 года.

- Также судом в пользу МО Староминский район с подсудимой взыскано 700 000 рублей и сохранены обеспечительные меры в виде ареста принадлежащего ей имущества. Приговор в законную силу не вступил,- сообщает пресс-служба краевого суда