Парламентарии Краснодарского края обсудили с руководством Тбилисского района развитие в условиях пандемии

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По поручению председателя Законодательного Собрания Юрия Бурлачко, традиционные Дни муниципальных образований проводятся в форме анализа социально-экономической ситуации и работы органов местного самоуправления. В этот раз, в ЗСК состоялось заседание круглого стола с руководством Тбилисского района. Его провел первый вице-спикер кубанского парламента - Николай Гриценко. Участие в совещании принял глава Тбилисского района Евгений Ильин, председатель Совета Муниципальных образований Александр Савченко, а также заместители главы и кубанские депутаты.

Николай Гриценко отметил, что Тбилисский район известен как экономически крепкий. Там успешно действуют предприятия отрасли переработки, многие из них работают на экспорт. Развита социальная сфера. А в числе факторов, сдерживающих развитие района, депутат назвал сложную демографическую ситуацию, нехватку специалистов сферы здравоохранения, высокую изношенность сетей ЖКХ и пандемию.

- Ею нанесен серьезный ущерб экономике района. Из-за санитарных ограничений потери понес малый бизнес. Произошло снижение объемов экспорта перерабатывающими предприятиями. Эти негативные тенденции должны быть ликвидированы в кратчайшие сроки, - акцентировал Николай Гриценко

Евгений Ильин заявил, что вопрос кадрового дефицита решается за счет целевого обучения выпускников местных школ и с помощью программ «Земский доктор», а также «Земский фельдшер».

Что касается развития экономики, то, по словам вице-спикера ЗСК, председателя комитета по вопросам промышленности, инвестиций, предпринимательства, Сергея Алтухова, Тбилисский район активно работает по привлечению новых субъектов малого и среднего бизнеса. Данный показатель по итогам прошлого года перевыполнен на 14 % по отношению к году предыдущему.

По итогам, участники круглого стола утвердили резолюцию. Документ станет основой постановления ЗСК, которое планируется рассмотреть на ближайшей сессии.