В Сочи бывшему полицейскому предъявлено обвинение в наезде на 73-летнего пенсионера

Фото СК РФ

Днем 14 марта 2020 года теперь уже бывший сотрудник ППС, в пьяном виде, решил прокатиться по центру Сочи на «Мерседесе».

Приближаясь к пешеходному переходу на улице Горького, он не притормозил и не уступил дорогу пожилому пешеходу, переходящему улицу по «зебре», и сбил 73-летнего пенсионера.

В результате ДТП 73-летнему мужчине был причинен тяжкий вред здоровью.

- Следственным отделом по Центральному району города Сочи СКР по Краснодарскому краю предъявлено обвинение в отношении бывшего полицейского ППС отдела МВД РФ по Новокубанскому району. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения,-сообщает СУ СК по краю.