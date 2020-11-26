Мощность Троицкого группового водопровода на Кубани увеличена до 140 тысяч кубометров воды в сутки

Фото администрации КК

На Кубани продолжается работа по стабилизации водоснабжения в Крымском районе, а также Новороссийске и Геленджике. В 2020 году здесь отремонтированы и введены в строй в этом году отремонтированы пять водопроводных скважин.

Мощность этих скважин восстанавливается поэтапно, в ходе капремонта.

- Сегодня запустили пятую, отремонтированную в этом году, скважину глубиной 120 метров. Объем подачи воды увеличен почти на 1,5 тысячи кубометров в сутки, а в целом мощность Троицкого водопровода достигла 140 тысяч кубометров воды в сутки, – рассказал вице-губернатор Александр Трембицкий.

Ремонт на водозаборе продолжается, сейчас здесь бурят еще две артезианских скважин глубиной более 350 метров.

В период до 2024 года предприятия ГУП КК «Кубаньводкомплекс» планируют ввести в строй еще более 40 скважин.

Как ранее сообщалось, проблему водоснабжения Геленджика рассчитывают решить к лету 2021 года.