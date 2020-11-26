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Блок начальной школы краснодарской гимназии №92 откроется в январе

Здание рассчитано на 300 учащихся
Михаил КОНСТАНТИНОВМихаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото администрации КК

Фото администрации КК

Как ожидается, уже сразу после новогодних каникул откроется для занятий новое здание начальной школы на 300 мест рядом с гимназией №92 на улице Пионерской в Краснодаре .

Блок для младших классов построен по региональной программе, на его создание потрачено 290 млн рублей. Сейчас уроки в гимназии идут в две смены, и запуск новых помещений позволит значительно разгрузить старое здание.

В новом блоке расположены учебные кабинеты, столовая, актовый и спортивный залы. Здесь также предусмотрены цифровые кабинеты физики и информатики. В помещения уже завозят мебель.

– Здесь практически все установлено, вижу полный порядок. После каникул, 11 января, в школе однозначно должны заниматься дети. О задержках не может быть и речи, – отметила вице-губернатор Анна Минькова в ходе посещения новой школы.

С 2015 года на Кубани открыто 39 новых школ, а к концу 2020 года их число увеличится до 50.