Энергетики выявили 60 энергообъектов, не имеющих собственника

Фото: ПАО «Россети Кубань».

Энергетики Краснодарского филиала «Россети Кубань» провели обследование электросетевого комплекса. В результате этой работы они обнаружили 60 объектов бесхозных сетей в Краснодаре, Динском, Северском районах Кубани, а также Тахтамукайском районе Республики Адыгея.

Список «ничейных» объектов пополнили 22 трансформаторные подстанции около 45 км воздушных линий электропередач низкого класса напряжения.

В компании «Россети Кубань» сообщили, что в настоящее время на баланс Краснодарских электрических етей уже принято около половины объектов в Динском, Северском и Тахтамукайском районах. Право собственности на оставшиеся их них оформляется через судебные органы.

Главная опасность таких безнадзорных энергообъектов заключается в том, что работают они на пределе возможностей. Их ремонт и обслуживание не проводятся годами. Поэтому бесхозные сети нередко становятся причиной аварий, в результате которых происходит снижение качества электроснабжения и серьезные потери электроэнергии. Кроме того, такие объекты могут угрожать здоровью и даже жизни окружающих.

- Бесхозяйные сети – серьезная проблема, как для потребителей, так и для электросетевых компаний. Мы не имеем право обслуживать имущество, которое нам не принадлежит, в том числе осуществлять оперативное управление. Это ставит под угрозу энергоснабжение физических и юридических лиц, объекты которых подключены к бесхозным объектам, - обратил внимание директор Краснодарских электрических сетей Андрей Герасько.

Как пояснили в компании, по российскому законодательству, если собственник электросети не найден, лона признается бесхозной и передается в муниципальную собственность. Затем муниципалитет определяет сетевую организацию, которая и станет отвечать за энергообъект. До тех же пор ликвидировать последствия аварий на сетях придется за счет местного бюджета.