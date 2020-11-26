В 2020 году в лесах Краснодарского края снесено более 60 незаконных построек

Фото администрации КК

Более 60 самостроев снесено в 2020 году в лесных массивах региона. Это втрое больше, чем за последние 6 лет.

26 ноября губернатор Кубани Вениамин Кондратьев осмотрел леса в окрестностях Геленджика, Новороссийска а также Горячего Ключа и Туапсинского района с вертолета.

– За прошедший год в лесах снесено 61 строение. По каждому незаконному объекту нужно добиться сноса. Мы не можем лишиться лесного фонда в крае, позволять кому бы то ни было строить там, где это запрещено, – отметил глава региона в ходе облета.

На Кубани создан специальный реестр самостроев в лесном фонде. Сейчас в этом документе числятся 307 различного вида построек. В ходе проверок только в одном Геленджике межведомственная группа выявила 16 нелегальных строений, из-за чего был уволен директор местного лесничества.

Региональным Минприроды их владельцам уже предъявлены иски о сносе. Более половины самостроев сносится по решению суда, остальные-по доброй воле хозяев.