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Краснодарский край стал самым популярным направлением по программе туристического кешбэка

Программа помогла сохранить загрузку курортов региона на уровне 2019года
Михаил КОНСТАНТИНОВМихаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото администрации КК

Фото администрации КК

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), именно на курорты Кубани туристы в 2020 году больше всего покупают путевок по программе кешбэка.

Так, в последнюю неделю августа было продано таких туров на 43 млн рублей. Средний чек при этом превысил 57 тыс. рублей, а средняя продолжительность поездок составила 9 ночей.

- Программа кешбэка показала себя как действенная мера поддержки отрасли Сегодня она позволила нам сохранить загрузку санаториев, пансионатов и гостиниц в крае на уровне 2019 года.– рассказала врио министра туризма Кубани Мария Золотухина.

В декабре текущего года, по оценкам экспертов, средняя загрузка туристического комплекса края составит 53%, а на Черноморском побережье достигнет 63 %. А во время новогодних каникул, в период действия программы, загрузка приморских курортов прогнозируется в целых 76%.