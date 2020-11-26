В посёлке Южном в Краснодаре временно закроют для транспорта железнодорожный переезд

Фото мэрии Краснодара

Переезд через железную дорогу на границе Динского района и Краснодара в поселке Южный временно закроют для движения машин на время ремонта путей.

Работы будут проводиться с 00.00 до 4 часов утра 27 ноября. В это время проехать через пути будет нельзя.

- На переезде выявлена неисправность обоих рельсов . Это очень серьезная неисправность, которая угрожает безопасности движения поездов. Поэтому приняли решение срочно провести ремонт. Необходимый материал завезен, работы будут проведены оперативно и завершены в срок, - рассказал заместитель директора Краснодарской дистанции пути ОАО «РЖД» Иван Крахмалев.