На федеральных дорогах Сочи продолжается плановая замена верхних слоев покрытия

Фото ФКУ Упрдор Черноморье

Вторую неделю на курорте ведется укладка ранее отфрезерованных верхних слоев покрытия участков федеральных дорог в трёх районах города.

В работах задействовано 48 единиц дорожной и специальной техники и 3 асфальтовых завода.

Для удобства водителей и предотвращения пробок дорожники работают, в основном, по ночам.

- При устройстве слоёв износа применяется современная технология «Superpave», успешно зарекомендовавшая себя не только на дорогах Европы, но уже и на ряде ключевых федеральных трасс нашей страны, — рассказали в пресс-службе Упрдор «Черноморье».

Работы ведут 5 бригад в Центральном, Хостинском и Адлерском районах.

На участках Краснополянского шоссе ремонт уже завершен.

Фото ФКУ Упрдор Черноморье

Выравнивающий слой полностью уложен на нижнем уровне транспортной развязки с улицы Фабрициуса Дублера Курортного проспекта, на заключительном этапе — на улице Виноградной и на участке Курортного проспекта от транспортной развязки «Стадион» до поворота на. Бытху.

В ближайшие дни выравнивающие слои появятся на развязке «Ареда» Дублера Курортного проспекта — на сопряжении улиц Горького и Титова.

- Также завершим работы на улице Виноградной и на участке «Стадион — Бытха». На следующей неделе рассчитываем выйти на Курортный проспект между остановками «ул. Фабрициуса» и «Цирк». Все отфрезерованные участки федеральных дорог получат покрытие до конца текущего года. А полностью все работы завершатся в феврале 2021- го, — отметил заместитель начальника отдела ФКУ Упрдор «Черноморье» Степан Никитин.