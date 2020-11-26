Из состава земель детского санатория в Сочи пропал участок стоимостью 45 миллионов рублей

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Прокуратура Сочи в ходе проверки выявила вопиющий факт хищения земли, находящейся в федеральной собственности.

Как выяснилось в ходе проверки, в результате преступных действий из состава земель, находящихся в пользовании ФГБУ санаторий «Юность» в Хостинском районе Сочи, исчез участок площадью 1,65 гектара.

Кадастровая стоимость земли составляет свыше 45 миллионов рублей.

- По данному факту прокуратура материалы проверки направила в следственный орган полиции, по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере),- сообщает прокуратура края.

Сейчас на земельный участок собираются наложить арест.

Санаторий «Юность», расположенный на Курортном проспекте Сочи, специализируется на лечении и отдыхе детей с 7 до 14 лет. Каждый год санаторий посещают около 4 тысяч туристов.