Кондратьев напомнил о важности соблюдения санитарных мер на предновогодних распродажах

Фото: admkrai.krasnodar.ru.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев напомнил жителям края о важности соблюдения санитарных мер на декабрьских распродажах. Он выступил с обращением перед стартом акции «Черная пятница».

- Хочется еще раз напомнить, что ситуация в крае хоть и стабильная, но во многом зависит от каждого из нас, - отметил глава региона. – В частности, от того, как мы соблюдаем меры предосторожности: носим маски и пользуемся антисептиками.

По его словам, магазины региона, конечно, будут выполнять санитарные требования, но самым безопасным способом посещения магазинов в период пандемии остается онлайн-шопинг.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодарском крае больше двух недель график по коронавирусу идет в рост. По данным на 26 ноября за последние сутки зафиксировано 170 заболевших в 29 районах Кубани.