Кубанские паспорта на Украине больше не признают

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Кабинет министров Украины принял очередное распоряжение о непризнание паспортов жителей Крыма и Донбасса. В нем расширен список управлений МВД РФ по выдаче документов, удостоверяющих личность. На этот раз под запрет попала большая часть территории Кубани.

- Украина расширила перечень органов, которые попали под непризнание, - пояснил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - В обновленный перечень Киев добавил управления МВД РФ по выдаче паспортов преимущественно Краснодарского края и Ростовской области.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что Киев признал «незаконными» российские паспорта, выдаваемые жителям ЛДНР.