На Кубани за рулем умер водитель фуры

Грузовик с телом водителя находится в районе Джубги

В Краснодарском крае за рулем умер водитель фуры. Дальнобойщики, которые проезжали мимо, обратили внимание на грузовик, который давно уже стоит у обочины дороги в районе Джубги, в селе Дефановка Туапсинского района.

- Машина стоит возле столовой, говорят, что водитель из Сочи, - сообщают очевидцы происшествия в соцсетях.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Новороссийске умер водитель-Дед Мороз. В Новороссийске на 61-м году жизни ушел известный водитель автобуса №21 Михаил Бабаян. В конце августа мужчина попал в больницу с переломом таза. После обследования врачи выявили у него рак легких, который и «подкосил» здоровье новороссийца.

Этого человека знали не только в родном Новороссийске, но и по всей России. Мужчина прославился в 2010 году, когда в преддверии праздника начал развозить на работу жителей города-героя в костюме Деда Мороза.