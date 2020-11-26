В Анапе обустроили около десяти зон отдыха на «зимних пляжах»

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В Анапе обустраивают новые зоны отдыха для туристов в межсезонье - «зимние пляжи».

- На пляжах Анапского побережья - от Сукко до Благовещенской уже оформлено 10 зон отдыха, - сообщили в пресс-службе мэрии Анапы. – Здесь установлены удобные скамейки и беседки, есть деревянные настилы.

Вся пляжная мебель отмечена зонтичным брендом Анапы. За сохранностью скамеек и беседок следят камеры видеонаблюдения, чтобы предупредить случаи вандализма. Намечено, что со временем подобных зон отдыха на пляжах будет больше, к проекту подключатся санатории и здравницы.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что на курортах Краснодарского края начали создавать «зимние пляжи». Вместо шезлонгов и зонтов от солнца на берегу моря устанавливают лавочки и беседки. Туристы могут комфортно отдохнуть на берегу, подышать морским воздухом, полюбоваться пейзажами.