В Анапе к Новому году собираются установить снеговика из песка

Фото: @admanapa

В Анапе к Новому году планируют украсить не только городскую зону, но и пляж. На пляже собираются открыть фотозону со снеговиком из песка и нарядной елкой.

- Это один из вариантов праздничного оформления приморской территории, - подтвердил «Комсомольская правда» - Кубань» источник в мэрии города-курорта.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Анапе обустраивают новые зоны отдыха для туристов в межсезонье - «зимние пляжи». На пляжах Анапского побережья - от Сукко до Благовещенской уже оформлено 10 таких зон. Вся пляжная мебель отмечена зонтичным брендом Анапы. Намечено, что со временем «зимних пляжей» будет больше, к проекту подключатся местные санатории и пансионаты.

Напомним, что Черноморских курортах Краснодарского края начали создавать «зимние пляжи». Шезлонги и зонты заменили зимние утепленные лавочки и беседки.