В Краснодаре жителей расселяют из аварийных домов на двух улицах

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В Краснодаре завершается расселение ветхих домов на улицах Дзержинского и Красноармейской. В частности, мэрия купила 32 квартиры для расселения аварийного общежития на улице Дзержинского. Новоселами стали 26 семей, на остальные шесть квартир регистрируют право муниципальной собственности.

Кроме того, в новое жильё переселили две семьи из ветхого дома по улице Красноармейской, 49. Вопрос с жильцами ещё одной квартиры решится в судебном порядке.

— В квартирах, которые муниципалитет предоставил жильцам аварийных домов, сделан современный ремонт, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» начальник управления по жилищным вопросам Павел Абрамчик.

По его словам, общежитие на Дзержинского намечено снести в 2021 году. Дом на Красноармейской — объект культурного наследия - будет отреставрирован.

Всего сейчас в Краснодаре определены 48 домов, которые подлежат расселению.