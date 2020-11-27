Краснодар окутал туман

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На краевой центр ночью спустился туман. Из-за дымки плохая видимость осталась и утром. А все из-за резкой смены температур. Ночью заморозки давили около -1 градуса, а утром температура подскочила до 8 градусов.

- 27 ноября в Краснодаре без осадков. В низинах и у водоемов ночью и утром туман. Ветер восточный и юго-восточный ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -1, днем поднимется до 11 градусов, - предупреждали в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Туман наблюдается во всем регионе. Водителей просят быть внимательнее и осторожнее на дорогах, особенно в утренние часы.

По данным синоптиков, на выходных будет сухо, но ветрено. В некоторых районах воздух прогреется до 14 градусов тепла. В Туапсинском районе в ближайшие два дня порывы ветра могут достигать 17 м/с.